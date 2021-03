Calciomercato Inter, Conte verso l’addio: “Allenerà qui”

Calciomercato Inter, Antonio Conte potrebbe salutare al termine della stagione. Ecco dove potrebbe andare

Stagione d’oro quella che sta vivendo l’Inter, prima in classifica a +6 sul Milan – con una partita in meno – a 10 giornate dal termine del campionato. Gli uomini di Antonio Conte vedono il grande traguardo sempre più vicino, per strappare alla Juventus l’egemonia degli ultimi 9 anni in Italia.

Se dal punto di vista del campo va tutto a gonfie vele, discorso diverso va fatto in ambito societario. Le difficoltà economiche di Suning sono evidenti, tanto che la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quasi totalmente bloccata (salvo clamorose cessioni). Intanto, anche il futuro del tecnico leccese sembra essere in dubbio: ecco dove potrebbe andare.

Calciomercato Inter, Damascelli: “Conte andrà all’estero”

Stando a quanto riferito dal giornalista Tony Damascelli a Radio Radio, Antonio Conte lascerà l’Inter al termine della stagione. La vittoria dello Scudetto coronerebbe anche la sua era a tinte nerazzurre, ma probabilmente sarebbe impossibile fare di meglio negli anni a venire. Le italiane in Europa faticano ancora parecchio, e un progetto a lunghissimo termine non è nei piani del tecnico leccese. “Non è per quello che vuole fare la proprietà, ma si tratta di una mera valutazione a più ampio raggio. Conte può andar via anche dopo aver vinto un trofeo importante: lo ha già fatto sia con la Juventus che con il Chelsea” spiega Damascelli.

Una scelta d’orgoglio, quindi, che renderebbe l’addio all’Inter (e probabilmente alla Serie A) glorioso e da vincitore assoluto. Difficile capire dove potrebbe andare in caso d’addio, probabilmente all’estero.