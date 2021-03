Calciomercato, Gollini verso una big di Serie A: contatti già avviati. Il portiere dell’Atalanta lascerà Bergamo a giugno ed è pronto a confrontarsi con una grande piazza

Pierluigi Gollini è considerato uno dei migliori prospetti della Serie A per quanto riguarda il ruolo di portiere. L’impiego altalenante con l’Atalanta gli ha fatto perdere però il treno della Nazionale. Nelle ultime convocazioni Mancini gli ha preferito, Donnarumma, Sirigu, Meret e Cragno, escludendolo dalle prove di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Gasperini ha mostrato di preferirgli spesso Sportiello, reduce da ottime prestazioni anche in Champions League. Proprio per questo il suo agente, Beppe Riso, si sta guardando in giro e le offerte davvero non mancano. Per Gollini c’è l’imbarazzo della scelta qualora volesse lasciare Bergamo e anche dall’estero sono arrivate manifestazioni di interesse. L’idea sua e del suo agente, però, è quella di restare in Italia e la destinazione più probabile potrebbe essere la Roma dei Friedkin.

Calciomercato, Gollini verso una big di Serie A: la Roma pensa a lui per sostituire Pau Lopez

Proprio nella giornata di ieri è andato in scena un summit di mercato con il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Beppe Riso si è presentato a Trigoria, con la scusa di parlare della situazione di Cristante e Mancini, altri suoi assistiti, ma con l’idea di intavolare anche una trattativa per l’estremo difensore. Non è un mistero che la Roma cerchi un sostituto di Pau Lopez, destinato a lasciare la capitale a fine stagione. Lo spagnolo, acquistato da Petrachi per circa 25 milioni, non ha mai convinto fino in fondo ed è in vendita ormai da tempo. I Friedkin vorrebbero un profilo italiano e di primo livello, identikit che sembra calzare a pennello su Gollini. I rapporti con l’Atalanta sono ottimali, come testimoniato dagli affari portati a termine nel corso degli anni (Ibanez l’ultimo in ordine temporale). Si tratta sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto a 25 milioni. Una formula che consente di fare un’ottima plusvalenza per chi vende e spalmare la spesa sui bilanci futuri per chi acquista. La fumata bianca è attesa nelle prossime settimane ma a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, Gollini sarà il prossimo portiere della Roma.