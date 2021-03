Antonella Clerici, una caduta inaspettata: pubblico in visibilio – VIDEO

Una caduta inaspettata quella della simpaticissima conduttrice di Rai Uno, Antonella Clerici. Il suo scivolone è diventato virale in pochissimo tempo

Fuori programma per la conduttrice Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”, format dedicato al mondo della cucina dove prendono parte numerosi ospiti tra cui cuochi professionisti ed esperti di alimentazione.

La Clerici nel corso della puntata andata in onda oggi, giovedì 25 marzo, impegnata con un ‘nuovo gioco’ ha dato vita ad un fuoriprogramma diventato virale in pochissimo tempo.

La simpaticissima conduttrice in occasione del Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, ha deciso di impersonare Beatrice assieme al suo Dante (Alfio) prendendo posto sulla solita altalena dove quotidianamente si accomoda per parlare con i telespettatori. Ma questa volta non è andato tutto secondo i piani.

Antonella Clerici mentre veniva dondolata dal suo Dante è scivolata dall’altalena. Probabilmente colpa dell’abito particolare e della qualità del tessuto troppo scivoloso.

Antonella Clerici nelle vesti di Beatrice scivola e cade dall’altalena

Seduta sulla sua bellissima altalena presente nel nuovo studio, la simpaticissima Antonella Clerici nelle vesti di Beatrice, musa e ispiratrice del celeberrimo poeta Dante Alighieri, è scivolata candendo a terra.

La conduttrice aveva appena preso posto per iniziare la parte del suo programma in cui parla al telefono con i telespettatori, dopo un attimo di titubanza forse dovuto al vestito troppo pomposo, la Clerici si è lasciata andare. Ma subito dopo qualche spinta data da Alfio nelle vesti di Dante, la simpaticissima conduttrice ha perso l’equilibrio scivolando dall’altalena.

Fortunatamente Antonella Clerici è riuscita a non cadere del tutto a terra e con il suo solito sorriso, divertita, si è subito rialzata con l’aiuto di Alfio. La conduttrice dopo essersi riseduta sull’altalena ha detto ridendo: “Dante, può non spingermi perché scivolo? Ho il vestito con la seta, scivolo. Non mi tocchi, la prego!”

La Clerici e Alfio hanno così continuato la puntata ma la conduttrice, seduta nuovamente sull’altalena, imperterrita non è riuscita a contenere le sue risate ripensando alla scena dello scivolone.