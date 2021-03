L’Isola dei Famosi andrà in onda oggi giovedì 25 marzo in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della seconda puntata.

Oggi giovedì 25 marzo andrà in onda in prima serata la terza puntata dell’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione, prodotta in collaborazione con Banijay Italia ha portato con se tante novità a partire dal cambio conduttore sino ad arrivare alla divisione dei gruppi sull’isola. Ma adesso iniziamo con le anticipazioni di oggi.

In piena notte Gilles Rocca ha avuto un malore. L’ex fonico del Festival di Sanremo 2020 è stato accompagnato in infermeria per sottoporsi ad un controllo medico. Ansia e preoccupazione aleggia tra i suoi compagni d’avventura e sicuramente anche per la sua fidanzata Miriam Galanti da casa.

Anticipazioni Isola dei Famosi, concorrente ha un malore: tanta preoccupazione

Per quanto riguarda i Burini, Francesca Lodo, al televoto con Brando Giorgi, sembra piuttosto demoralizzata e preoccupata del fatto che lei e la sua squadra sono molto deboli. Non avendo conquistato il fuoco non possono cucinare e stanno soffrendo la fame. La forza di volontà e la voglia di vincere avranno la meglio sulla debolezza fisica?

Se la passa meglio dei suoi ex compagni di squadra Daniela Martani, passata dai Burinos ai Rafinados. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 e rinata qui ed ha confessato che il suo ex gruppo è una sorta di clan e se non ci si adegua alle regole e a ciò che dicono o fanno si viene esclusi.