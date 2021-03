L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post che lascia presagire la perdita del bambino che portava in grembo. Sarà realmente così?

L’annuncio fatto attraverso il suo profilo Instagram ha allarmato i fan. Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne il cui seguito sui social è da vera influencer (854 mila followers), nella storia IG pubblicata ha lasciato intuire che sia accaduto qualcosa al bambino che aspettava.

Le foto che testimoniavano la sua gravidanza, insieme al baby shower casalingo che annunciava l’arrivo del terzo maschietto dopo Niccolò e Leonardo, sono sparite. Le parole della moglie di Aldo Palmeri hanno scosso tutti: “Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete”.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice ha perso il bambino? Arriva l’annuncio

Mentre Alessia in qualche modo ha lasciato intuire il peggio, che al momento non ha trovato conferme, Aldo Palmeri – ex tronista di Uomini e Donne – ha preferito non proferire parola sulla faccenda.

Nessuna storia o post sul profilo personale di Instagram. In queste ore tutti i follower stanno cercando di capire cosa sia accaduto alla coppia ma sono in molti a pensare che Alessia abbia avuto un aborto spontaneo. Sarà realmente così? Al momento solo supposizioni e nessuna conferma.