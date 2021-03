Simona Ventura, durissimo scontro in diretta: che scintille

Torna alla ribalta Simona Ventura, che diventa protagonista di uno scontro in diretta televisiva. Volano parole con il professore: imbarazzo in studio.

Simona Ventura torna a parlare in televisione della sua lotta contro il Covid-19, trovandosi protagonista di uno scontro acceso con il professore Matteo Bassetti, primario della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. I due infatti sono intervenuti in diretta durante il programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer ed in onda su Rai 3.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Zona rossa, possibile proroga dopo Pasqua e nuove regole: tutte le ipotesi

Il clima si è surriscaldato e non poco, specialmente quando il direttore del San Martino ha invitato la showgirl a non entrare nel suo campo, ossia quello della medicina. Infatti Bassetti ha ripreso la conduttrice e le sue esternazioni su come sta battendo il virus. Più volte, con tono fermo, il primario ha affermato: “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea“. Un’accusa arrivata specialmente dopo le parole della Ventura sulle cure assunte.

Colpito nel suo campo, Matteo Bassetti ha ricordato come il servizio pubblico dovrebbe dare informazioni giuste al pubblico a casa. Infatti parlando del virus Bassetti ha ricordato: “Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Mentre invece quando ci sono problemi respiratori, devono essere usati cortisone, eparina e antibiotici.

Simona Ventura e lo scontro con Bassetti, il medico: “Si prenda una laurea e faccia il mio mestiere”

Simona Ventura vs Professor Bassetti pic.twitter.com/3juQKP4DS6 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 23, 2021

Un attacco duro quello di Matteo Bassetti che si scaglia contro la conduttrice ed alle sue parole su come sta combattendo il virus. Infatti il primario del reparto malattie infettive del San Martino di Genova, ha poi affermato: “Se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure“. Bassetti ha poi aggiunto che il 95% di chi è positivo ha un’interstiziopatia, il che non significa per forza avere un’embolia polmonare.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Federico Fashion Style, atto vandalico a Cagliari: cos’è successo

Matteo Bassetti ha ricordato di essere il primo a volere che le persone vengano curate bene, incassando poi la risposta della conduttrice. Infatti Simona Ventura ha poi risposto a tono ricordando il suo diritto di condividere la sua esperienza con il Covid-19. Ma di tutta risposta, il medico non ha voluto sentire ragioni, invitando la Ventura a prendere una laurea per fare il suo mestiere. Ma non solo, il direttore del San Martino ha poi chiesto di parlare delle sue cose, ma non di come si tratta il Coronavirus. Uno scontro acceso che ha lasciato spiazzata anche Bianca Berlinguer.