Regina Elisabetta, allarme bomba: attimi di grande paura

Allarme bomba nella residenza scozzese della Regina Elisabetta, in seguito ad una chiamata sono corsi sul posto gli artificieri e le autorità preposte

Una chiamata alla polizia locale ed un oggetto sospetto segnalato sono bastati per creare attimi di panico tra la Royal Family. All’interno della residenza estiva della Regina Elisabetta in Scozia è stato avvistato un oggetto abbandonato considerato sospetto. Fortunatamente, al momento nessuno era presso quella residenza visto che la Regina Elisabetta è solita andarci durante le vacanze estive.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, gli agenti della polizia hanno tastato ogni angolo dell’abitazione dall’esterno all’interno per assicurarsi che il territorio fosse sicuro. Tuttavia, la polizia scozzese non ha ancora fatto chiarezza sull’accaduto né specificato cosa fosse l’oggetto misterioso che ha destato particolari preoccupazioni nel popolo inglese.

Man is arrested over bomb alert at Queen’s Edinburgh home https://t.co/AU5SpJ5w2V pic.twitter.com/oujZUtuFqQ

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 24, 2021