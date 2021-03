Meteo, l’anticiclone fa esplodere la primavera: temperature in aumento

Novità sul fronte meteo con l’arrivo dell’anticiclone che fa finalmente esplodere la primavera. Bel tempo su tutta l’italia e temperature in aumento.

Arriva la primavera e l’anticiclone favorirà non solo un aumento delle temperature, ma anche un miglioramento del meteo su tutta l’Italia. Infatti nelle prossime ore avremo un disreto aumento dei valori termici, con le colonnine che faranno registrare fino ai 20° in diverse zone della penisola. I primi segnali di miglioramento arriveranno proprio durante questo mercoledì, qunado il sole inizierà ad illuminare l’intera penisola, favorendo appunto delle temperature più alte rispetto agli ultimi giorni.

Nonostante il miglioramento, però, continuerà a fare freschetto durante le ore notturne, ma soprattutto durante le primissime ore del mattino. Questa situazione fresca sarà evidenziata nelle regioni del Nord Italia e nelle vallate interne del Centro, con una un meteo più nuvoloso specialmente tra Umbria e Toscana. Ma questo è solo l’inizio del cambiamento meteorologico, con masse di aria calda che arriveranno dal Nord Africa nei prossimi giorni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sulla penisola.

Meteo, l’anticiclone porta la primavera: situazione in miglioramento ovunque

Durante questo mercoledì avremo una giornata stabile su tutto il paese. Infatti la primavera è pronta ad iniziare ufficialmente anche sull’Italia, con il sole che illuminerà l’intero paese. A favorire la situazione ci sta pensando anche l’aria calda dell’anticiclone in arrivo dal Nord Africa. Con l’arrivo del flusso di aria calda, anche le temperature invertiranno la rotta permettendo l’arrivo di condizioni atmosferiche migliori. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo condizioni di alta pressione e cieli sereni un pò ovunque. Come detto la situazione è in netto miglioramento già dalle prossime ore ed il bel tempo dovrebbe scacciare via la vasta area depressionaria. Situazione con qualche nuvola in più sulla Liguria, ma fortunatamente non ci saranno precipitazioni. Le temperature faranno registrare un aumento, con massime dai 13 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia la situazione apparirà maggiormente soleggiata, con un bel tempo pronto ad esplodere. Infatti, come abbiamo anticipato, solamente tra Umbria e Toscana avremo qualche nuvola in più, ma nulla di preoccupante. Anche qui le temperature risulteranno in aumento, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il vasto bacino depressionario favorirà ancora una volta delle nubi irregolari, non solo sull’Appennino. Infatti il meteo incerto verrà sottolineato anche in Campania, Lucania e Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. Altrove, invece, la situazione apparirà maggiormente soleggiata, con il bel tempo che farà da protagonista. Le temperature risulteranno in aumento, con massime dai 12 ai 15 gradi.