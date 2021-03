Lutto nel cinema: è morto l’attore americano George Segal, famoso soprattutto per il suo successo in ‘Chi ha paura di Virginia Woolf’.

Lutto improvviso nel mondo del cinema. All’età di 87 anni, infatti, si è spento il noto attore americano George Segal, protagonista di tantissimi successi tra cui ‘Chi ha paura di Virginia Woolf‘. Segal – secondo quanto confermato in queste ore dalla moglie Sonia – sarebbe morto “per complicazioni dovute a un’operazione di bypass cardiaco“.

George Segal ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso della sua brillante carriera e nel 1973 si è aggiudicato addirittura un Golden Globe per la sua parte in “Un tocco di classe” accanto a Glenda Jackson. Oltre al cinema, si ricorda anche il grandissimo successo in televisione con l’indimenticabile sitcom statunitense ‘The Goldbergs‘. Ci lascia, dunque, un grandissimo artista, molto amato e seguito nel mondo del cinema e non solo.