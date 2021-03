Ignazio Moser, incidente e corsa in ospedale: le condizioni 

Ignazio Moser, grosso spavento in queste ore: uno spiacevole incidente lo ha mandato dritto in ospedale. Ecco cosa è successo

Paura per Ignazio Moser: il 28enne trentino ha postato sui social una foto choc in cui appare con il volto totalmente insanguinato a causa di un taglio profondo. Lo scatto, aggiunto come una ‘storia’, ha inevitabilmente allertato tutti i fan del noto personaggio televisivo.

Ignazio Moser, paura per un incidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Si è trattata di una ferita che l’ex ciclista si è procurato a Catania per l’inaugurazione di “21PadelArena”, centro di cui è un socio. La partitella inaugurale ha visto in campo proprio lo stesso Moser in coppia con Jeremias Rodriguez contro Nicolò Brigante e Nicola Ventola. E proprio in questo match che, probabilmente a causa di uno scontro o comunque una caduta, Moser si è rimediato quest’acciacco che l’ha mandato dritto in ospedale.

Potrebbe interessarti anche —-> Dayane Mello, rivelazione choc in diretta: fan in fermento

“Dovreste vedere l’altro com’è finito”, ha poi ironizzato su Instagram illudendo appunto a un impatto col compagno di squadra. E ancora: “L’arte che si incarna…dicevano. Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”, si legge in una storia successiva. Diverse ore dopo ha poi rassicurato tutti con una nuova foto e la seguente didascalia: “Buongiorno da parte mia e del mio occhio nero”. Risultato finale: piccolo spavento e 9 punti di sutura. Ma nulla di più.