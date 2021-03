Fratelli di Crozza, ufficiale la sospensione del programma: il motivo

È arrivata anche l’ufficialità: è stato sospeso il programma TV Fratelli di Crozza. Ecco il motivo della scelta

Una notizia che era già nell’aria, ma che è stata confermata solamente poco fa dalla casa di produzione ITV Movie e da Discovery Italia: Fratelli di Crozza è stato sospeso in via precauzionale e non andrà in onda venerdì 26 marzo. Dopo i casi di positività al Covid riscontrati all’interno della redazione, si è deciso di mandare in onda una replica dello show questa settimana.

Salvo ulteriori sorprese, comunque, Fratelli di Crozza dovrebbe tornare live sul Nove già venerdì 9 aprile, dopo il già annunciato stop per le vacanze di Pasqua. La decisione non ha stupito i fan dello show capitanato da Maurizio Crozza, in quanto già da qualche ora si era parlato di una possibile sospensione in via del tutto precauzionale.

Fratelli di Crozza, ma non solo: quante sospensioni per il Covid

È solo l’ultima delle decisioni prese in seguito alla positività di membri facenti parte del cast. Fratelli di Crozza non andrà in onda venerdì 26 marzo e, dopo la pausa prevista per le festività di Pasqua, tornerà live sul Nove il prossimo venerdì 9 aprile. Una decisione presa in via precauzionale dopo che alcuni membri della redazione sono risultati positivi al tampone Covid. La pandemia sta rivoluzionando anche il mondo della TV, che si è dovuto interfacciare con una situazione del tutto nuova.

Solamente poche settimane fa, il caso eclatante del Festival di Sanremo. Sotto segnalazione del Comitato tecnico scientifico, la kermesse ha dovuto adeguarsi e andare in onda dal teatro Ariston senza il pubblico, vero motore pulsante dell’intero spettacolo.