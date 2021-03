Fortnite, in arrivo nuova skin esclusiva: c’è un grande indizio

Stando a quanto riferisce un noto dataminer, è ormai ufficiale l’arrivo su Fortnite di una nuova skin. I fan non stanno più nella pelle

Le novità di Fortnite Capitolo 2 continuano. Dopo che Epic Games ha lanciato ufficialmente la Stagione 6, i giocatori sono in trepidante attesa di sapere a quali altre aggiunte dovranno andare incontro. Solamente ieri vi abbiamo parlato della nuova skin di Lara Croft, disponibile con uno speciale pacchetto che consente di ottenere anche un’emote con uno specifico codice.

Ma le novità non sono certamente finite qui. Come noto a tutti, uno dei punti di forza del battle royale sta proprio nelle numerose e continue collaborazioni con brand di livello. Tra questi, c’è anche DC Comics, che ha rilasciato qualche mese fa la mimetica di Batman e persino Gotham City in edizione limitata. Ora è il turno di un altro supereroe.

Deathstroke is 100% becoming a skin in Season 6, as I leaked some time ago!

On the cover of the 4th Batman/Fortnite, you can already see that the character will be a part of the comic! pic.twitter.com/SaVcU8bddk

