Dayane Mello, rivelazione choc in diretta: fan in fermento

L’ex finalista del GF Vip, Dayane Mello, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza. Di cosa si tratta.

Ospite del format web Casa Chi, Dayane Mello è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha parlato di Rosalinda e Andrea Zenga, ha dichiarato di avere un lui e svelato anche un dettaglio di una sua partecipazione a un video clip. Iniziamo dalle dichiarazioni sull’ultima coppia formatasi nella casa.

Dayane è l’essenza pura della schiettezza e perciò quando le viene chiesto qualcosa lei risponde con veridicità, senza peli sulla lingua. La modella brasiliana ha affermato che la relazione tra la sua amica e il figlio di Walter Zenga “non la convince affatto” e che sia stata imbastita per “creare qualcosa per restare fino alla fine” nel programma. “La chimica non l’ho vista, ma vedremo cosa succederà”.

E ancora: “Credo che stiano sfruttando molto la televisione, ma bisogna vedere nel letto come va, che è la cosa che importa”. Parole agrodolci che non fanno altro che confermare lo scetticismo della Mello su questa relazione.

Dayane Mello ha un lui: la dichiarazione sorprende il pubblico

Dopo aver parlato dei suoi ex coinquilini Dayane Mello parla di se. In modo particolare del tema amoroso. Secondo tutti non c’era nessuno ad attenderla quando è uscita dallo show. Ma sarà stato realmente così?

“C’è qualcuno – afferma Dayane -, ma parliamo di una persona che da più di 10 anni va e viene dalla mia vita”. Quindi? “Forse ho trovato il fidanzato”, ha concluso. Al momento la modella ha preferito non rivelare l’identità dell’uomo.

Spazio infine al lato professionale. Dayane Mello ha reso noto di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip brasiliano e di essere presente nel nuovo videoclip di Cristiano Malgioglio.