Covid, Hong Kong e Macao sospendono il vaccino Pfizer: il motivo è legato al trasporto di un lotto di fiale con imballaggio non corretto

Problemi con il vaccino Pfizer sono stati riscontrati da Hong Kong e Macao, costringendo le due città stato asiatiche a sospendere l’uso del farmaco BioNTech. Il motivo non è però legato all’efficacia delle dosi o al rischio di effetti collaterali, ma alla modalità di trasporto e all’imballaggio dell’ultimo lotto arrivato a destinazione. Le fiale contenute nella spedizione con numero seriale 210102 avevano un imballaggio difettoso, hanno riferito le autorità locali mercoledì mattina, aprendo un’indagine ufficiale sulla vicenda.

“Per motivi di precauzione, l’attuale vaccinazione deve essere sospesa durante il periodo di inchiesta“, ha detto il governo di Hong Kong in un comunicato. E’ stato inoltre sottolineato come erano presenti degli evidenti danneggiamenti ai sigilli del pacco di fiale.

Anche le vaccinazioni che utilizzano un secondo lotto – 210104 – sono state sospese. Non è stato precisato se per le medesime problematiche o solo a scopo precauzionale.

Covid, Hong Kong e Macao sospendono il vaccino Pfizer: problemi nella consegna delle dosi

Macao e Hong Kong hanno preso la decisione di sospendere l’uso del vaccino Pfizer dopo essere stati contattati da Fosun Industrial, l’azienda farmaceutica che distribuisce il vaccino americano in Cina.

I funzionari hanno altresì sottolineato come sia Fosun che BioNTech non credevano che ci fossero rischi per la sicurezza. Tuttavia oggi si terrà un incontro di emergenza nel dipartimento della salute di Hong Kong, con i vertici delle due aziende.

Nel frattempo diversi centri di vaccinazione hanno smesso di utilizzare il farmaco Pzifer fino alla prossima comunicazione. A sottolinearlo sono stati anche alcuni cittadini sui social, rimarcando come i propri appuntamenti fossero stati disdetti in attesa di nuova comunicazione.

A Hong Kong e Macao attualmente vengono utilizzati due vaccini: il Pfizer-BioNTech e il Sinovac di matrice cinese.