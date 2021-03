Coronavirus, bollettino 24 marzo: 21.276 contagi e 460 decessi

L’ultimo bollettino medico sull’epidemia da Coronavirus è stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia

La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato il bollettino aggiornato in merito all’andamento della curva epidemica da Covid-19. I contagiati oggi sono stati 21.267, a fronte di 363.767 tamponi. Purtroppo si sono registrati 460 decessi, mentre i guariti sono stati 20.132. Aumentano le occupazioni in terapia intensiva (+42) ed i ricoveri (+10). Il tasso di positività è al 5,8% (+0,2%). Ad oggi sono state somministrate 8.346.445 dosi di vaccino.

Coronavirus, si va verso un nuovo Decreto. Draghi: “Riapertura delle scuole”

Stamane il premier Mario Draghi ha parlato in aula al Senato delle intenzioni del governo in vista del nuovo Decreto, il quale subentrerà a quello attuale a partire dal 6 aprile. “Al momento stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma qualora la situazione epidemiologica permette cominceremo a riaprire la scuola in primis, almeno le primarie e l’infanzia, anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni o speriamo subito dopo Pasqua”.

Sui vaccini, invece, ha rassicurato: “Abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson&Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile: dobbiamo portare il ritmo a mezzo milione al giorno”.