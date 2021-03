Calciomercato Juventus, colpo di scena in panchina: arriva l’annuncio

Un vero e proprio colpo di scena colpisce il calciomercato della Juventus, specialmente per quanto riguarda la panchina: Pirlo sempre più in partenza.

Regna grande incertezza intorno al futuro della Juventus, con la panchina del prossimo anno che è sempre più un’incognita ed il calciomercato che passa anche attraverso questa scelta. L’esperimento Andrea Pirlo si può dire che non è andato a buon fine. Infatti il tecnico bresciano non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra e la stagione rischia di finire con la sola vittoria della Supercoppa Italiana. Infatti in caso di sconfitta in finale di Coppa Italia con l’Atalanta, si può definire questa stagione della Juventus del tutto fallimentare.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato, Icardi torna in Serie A: prestito con diritto di riscatto

Negli ultimi giorni in molti avevano individuato la soluzione nel ritorno di Massimiliano Allegri. L’ospitata del mister toscano a Sky aveva entusiasmato i più romantici. Inoltre lo stesso tecnico non ha mai chiuso ad un ritorno, ma ha anche ricordato che al momento sulla panchina della Juventus c’è Andrea Pirlo. Così infiamma i rumors di calciomercato sia il futuro di Allegri, sia chi sarà il nuovo allenatore della Juventus. Andiamo quindi a scoprire tutte le indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, l’enigma è la panchina: Allegri si allontana

L’allenatore Massimiliano Allegri è sempre più lontano da un ritorno alla Juventus. Infatti il tecnico toscano sembrebbe il nome più caldo per la panchina della Roma, pronto ad accettare una nuovissima avventura. Inoltre se non dovesse esserci l’accordo con i capitolini, Allegri sarebbe destinato ad una panchina di una big europea. Inoltre l’allenatore potrebbe perfino approdare al Real Madrid, una soluzione che farebbe contenta anche la dirigenza bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, scelto il primo rinforzo: pronti 40 milioni

Infatti con un accordo coi Blancos darebbe il via libera all’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. Inoltre i nomi sul taccui di Fabio Paratici e Pavel Nedved sono molto ambiziosi, ma tutti al momento risultano molto lontani. Il vero sogno della dirigenza bianconera è Pep Guardiola, che però sembrebbe non volersi allontanare dal Manchester City. Il secondo nome, invece, è quello di Jurgen Klopp che però si dice concentrato sul Liverpool anche in caso di mancata qualificazione in Champions League. I prossimi mesi, quindi, saranno caldissimi per la Juventus, con la dirigenza chiamata a trovare una soluzione in panchina.