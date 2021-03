Calciomercato Juventus, in arrivo un top player dal Real Madrid: a costo zero. Partirà alla fine dell’anno e potrebbe rinforzare i bianconeri sulla corsia sinistra

Uno dei punti deboli della Juventus di Pirlo sono le fasce. Non tanto nella parte offensiva, dove Chiesa, Kulusevki, Cuadrado, Ramsey e Bernardeschi possono essere considerati un’ottima base su cui costruire anche il futuro. Il problema principale riguarda la batteria dei terzini. Alex Sandro e Danilo non hanno mai convinto a pieno e gli esperimenti di Cuadrado e Bernardeschi nella difesa a 4 lasciano grosse perplessità. Urge intervenire in un reparto da sempre fiore all’occhiello della rosa bianconera. Negli ultimi giorni il nome più gettonato per la corsia mancina è Robin Gosens dell’Atalanta. I Percassi chiedono 40 milioni per liberare il laterale tedesco, tra mi migliori nel suo ruolo in Serie A anche quest’anno. La valutazione, però, per le dissestate casse della Vecchia Signora è troppo elevata. Il Covid pesa sui bilanci e occorrerà fare attenzione anche nella prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: un big sulla panchina bianconera

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto il primo rinforzo: pronti 40 milioni

Calciomercato Juventus, in arrivo un top player dal Real Madrid: Marcelo si libera a zero

L’opportunità di rinforzarsi anche senza spendere follie arriva però dalla Spagna. Il Real Madrid ha deciso di non rinnovare il contratto di Marcelo, puntando quest’anno su Mendy e cercando altro sul mercato in vista dell’anno prossimo. In realtà l’accordo del brasiliano scade nell’estate del 2022, ma dopo 14 anni passati in Spagna, le Merengues gli concederanno la lista gratuita per trovare un’altra sistemazione. Come riportato da Sportmediaset, la Juventus e l’Inter Miami, sono alla finestra e stanno iniziando a corteggiare il terzino sinistro. Compirà 33 anni il prossimo 12 maggio e ha ancora voglia di giocare ad alti livelli. In questo campionato ha messo insieme solo 8 partite, disputando il 25% dei minuti complessivi. L’arrivo di Marcelo consentirebbe ai bianconeri di risolvere due problemi con una sola mossa. Accontentare Ronaldo sul piano dei rinforzi, vista la grande stima che lega i due e risparmiare soldi preziosi sulla spesa del cartellino. Di sicuro non è una mossa per il futuro ma un all in per il presente, con la solita ossessione di fare meglio in Champions nel 2021/2022.