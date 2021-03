Barbara D’Urso, cambia tutto: clamorosa decisione di Mediaset

Cambia tutto per Barbara D’Urso: Mediaset ha deciso. Ecco cosa accadrà al suo Live – Non è la D’Urso

Ormai tutti sanno che domenica 28 marzo sarà l’ultima puntata dello show serale di Canale 5, Live – Non è la D’Urso, che lascerà il posto a Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Con Barbara D’Urso, però, le novità non finiscono mai. Infatti, Domenica Live ben presto avrà più spazio nel palinsesto con una versione più lunga. Ad annunciarlo è stata la Mediaset che ha spiegato che la D’Urso non andrà più in onda dalle 17:20 alle 18:45, ma a partire dalle 15:00. La prima puntata estesa dovrebbe esserci il 4 aprile, giorno pasquale.

Barbara D’Urso, cancellato il programma serale: il perché

In merito al Live – Non è la D’Urso, c’è da dire che, oltre a chiudere in anticipo, per ora è stato cancellato totalmente. Il programma non dovrebbe riprendere nemmeno a settembre, anche se non è detta l’ultima parola. L’azienda ha annunciato che riprenderà in futuro con nuove edizioni.

Il motivo alla base, che non si conosce del tutto, potrebbe derivare dalla volontà da parte di Barbara di alleggerirsi un po’ con i carichi di lavoro dato che va praticamente in onda tutti i giorni e, fino ad ora, di domenica ben due volte.