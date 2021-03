Apple svela i nuovi prodotti in anteprima: tutte le novità in arrivo

Dopo aver diffusa una nuova serie di beta per iOS, tvOS e macOS, Apple ha svelato i prossimi prodotti in uscita

Cresce l’attesa per vedere finalmente cos’ha in mente Apple per questo 2021. In attesa degli iPhone 13 – in uscita il prossimo autunno – ci sono altri device che il colosso di Cupertino sta studiando e che a breve dovrebbe presentare ufficialmente. Si è parlato a lungo di possibili dati per il primo Keynote dell’anno e, dopo le ipotesi di marzo, sembra ora essere certo l’evento ad aprile.

Nella giornata di ieri, Apple ha diffuso una serie di beta per iOS, tvOS e macOS che contengono alcuni codici sorgenti molto interessanti. Questi sono infatti in grado di fornire molte indicazioni utili su ciò che ha in mente l’azienda hi tech per le prossime uscite. Il portale 9to5mac ha fatto un rapido resoconto di ciò che possiamo aspettarci nel corso di quest’anno.

Apple, ecco tutte le novità del 2021

Grazie ai codici sorgente delle varie beta rese disponibili nella serata di ieri, gli esperti di 9to5mac sono riusciti a risalire a diverse novità che Apple rilascerà nel corso del 2021. Si parte da un nuovo chip, ribattezzato “A14X” e che potrebbe essere presentato già il prossimo aprile. Stando a quanto riferisce Bloomberg, potrebbe trattarsi di un SoC potentissimo, alla pari con l’M1 dei Mac ma ancora più veloce. Sempre nei codici sorgente di iOS 14.5 ci sono riferimenti anche a nuovi modelli di iPad Pro: J517, J581 J522 e J523.

Ma non è finita qui. Grazie alla beta di macOS Big Sur 11.3, 9to5mac parla anche di nuovi identificativi hardware iMac21,5 e iMac21,2. Potrebbe trattarsi di ben 2 nuovi modelli di desktop. Infine, la beta di tvOS 14.5 che lascia intuire l’arrivo di un nuovo telecomando per la set-top-box.