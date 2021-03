Antonella Clerici, messaggio davvero commovente: i fan apprezzano per quello che sta accadendo in queste ore.

Tutto il mondo è sotto choc per quello che sta accadendo nelle ultime settimane in Myanmar, in passato noto come Birmania. A finire sotto i riflettori è adesso la tragedia avvenuta in una casa, dove i militari golpisti hanno ucciso una bambina di 7 anni mentre correva tra le braccia del padre. Un dramma assurdo, che ha lasciato tutti senza parole e che provoca un dolore infinito. E anche Antonella Clerici ha voluto dedicare in queste ore un messaggio alla nazione del Sudest asiatico con delle parole che hanno commosso il popolo di Instagram.

Antonella Clerici, messaggio davvero commovente: le sue parole

Ecco le sue parole: “La strage di una generazione, di un popolo mite e tenace. Non voltiamo gli occhi altrove, non permettiamo al Birmania di morire”. Non si sono fatti attendere i commenti dei suoi tantissimi follower, che hanno immediatamente apprezzato e applaudito la presentatrice Rai per questo splendido messaggio dedicato a persone più sfortunate di noi.