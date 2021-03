Anticipazioni Uomini e Donne, incidente in studio: ferite impressionanti

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni di oggi mercoledì 24 marzo.

La puntata di Uomini e Donne di oggi mercoledì 24 marzo corrisponde alla registrazione dello scorso 12 marzo. I tantissimi telespettatori che seguono le vicende dei tronisti si chiedono cosa accadrà in puntata e dunque iniziamo col dire questo. La puntata del programma di Maria De Filippi inizia con Gemma Galgani.

La conduttrice manda in onda una clip dove è possibile vedere Gemma emozionata dopo aver ripreso la sua conoscenza con Maurizio. Ma quando la dama torinese fa la sua entrata, prima di scendere gli ultimi scalini cade a terra sbucciandosi tutte e due le ginocchia.

Uomini e Donne, grave incidente in studio: ferite impressionanti

Gemma Galgani in seguito alle ferite riportate esce dallo studio per farsi medicare le ginocchia. Intanto che lei rientri in studio, Maria fa accomodare al centro dello studio Maurizio e gli chiede com’è andata la serata con Gemma.

Il cavaliere fa sapere che si sono visti sul tardi, che hanno cenato e poi si sono rilassati e dialogato come non avevano mai fatto prima di quel momento. Dopo si sono messi sul divano e abbracciati hanno commentato il Festival di Sanremo. Dopodiché si sono scambiati un bacio a stampo.