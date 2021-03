Amici 20, bufera in casetta: allievi contro Lorella Cuccarini

Web infuriato, allievi in casetta ancor di più: una vera e propria rivolta contro Lorella Cuccarini ad Amici 20

In casetta arriva una comunicazione importante da parte della prof Lorella Cuccarini! #Amici20 pic.twitter.com/Vjny8JyziU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2021

Quest’anno la tensione sembra non placarsi all’interno della casetta di Amici 20. Martina ed in particolare modo Rosa, quotidianamente sono al centro della discussione per via del disappunto della maestra Celentano nei loro confronti. Se fino ad adesso in casetta erano gli animi erano tranquilli ed amichevoli, ormai la divisione a squadre ha fatto vere e proprie fazioni anche all’interno dell’abitazione dei ragazzi.

Ancora una volta, in vista della serale di sabato 27 marzo, la maestra Celentano ha lanciato tre guanti di sfida alle alunne di Lorella Cuccarini: due a Rosa ed uno a Martina. Questa volta la Cuccarini non ha intenzione di rifiutarli – come fatto in puntata sabato scorso – ma di non accettarli così come sono.

Amici 20, polemiche in casetta contro Lorella Cuccarini: cos’è successo

La produzione ha accettato la richiesta della prof Lorella Cuccarini! #Amici20 pic.twitter.com/KEO8u3yfuO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2021

Lorella Cuccarini ha deciso di modificare la coreografia di Martina ed impedire a Serena di esercitarsi nel Can Can – che intanto è stato modificato dalla Celentano per togliere i passi di danza classica – contro Rosa. Secondo la maestra, infatti, la sfida non è a pari passo se Serena ha avuto una settimana in più per prepararla, considerando quella passata in cui Rosa non si è esibita sulla coreografia che avrebbe dovuto preparare.

Questa questione ha creato non pochi malumori all’interno della casetta, con Tommaso che ha affermato si tratti di una “Mossa furba” e Sangiovanni che ha confermato: “Se avesse rifiutato questa volta non le sarebbe convenuto. Qua parlano giocano e scherzano, ma stanno giocando tutti di strategia. Solo che la nostra è più esposta”.