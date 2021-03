Adriana Volpe, arriva una brutta notizia: TV8 ha deciso!

Adriana Volpe riceve una brutta notizia da Tv8: gli ascolti deludenti hanno portato alla scelta di dimezzare il suo programma “Ogni Mattina”

Non è un grandissimo momento per Adriana Volpe. La sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 sembrava averla rilanciata, sia come personaggio televisivo che come donna. A 47 anni l’ex conduttrice della Rai aveva trovato il modo di avere un programma tutto suo su TV8, con “Ogni Mattina“. Un contenitore tutto suo, in cui esprimere le proprie idee, creando empatia con il pubblico in un momento per tutti estremamente difficile. Questo l’ha aiutata a superare i problemi privati, con la separazione dallo storico marito Roberto Parli. La coppia che appariva inossidabile si era detta addio dopo l’uscita della Volpe dalla casa di Cinecittà. Alcune confidenze rilasciate dalla showgirl alla stampa non avevano fatto piacere al marito, che non ha evitato di farglielo notare. I due hanno insieme una figlia, Gisele, che a quanto pare non è così serena in questa situazione, sentendo la versione del padre.

Adriana Volpe, dimezzato l’orario di “Ogni Mattina”: problemi di ascolti su TV8

Come se non bastasse Adriana Volpe ha dovuto fare i conti con una grossa delusione anche nell’ambiente lavorativo. Gli ascolti del suo programma “Ogni Mattina” su Tv8 procedono davvero a rilento. Lo share medio conquista a malapena l’1% e la scia di notorietà riconquistata con il GF Vip sembra essere già svanita. Proprio per questo la produzione ha deciso, secondo quanto riportato da TV Blog, di dimezzare la durata del contenitore, facendolo terminare alle 12 anziché alle attuali 14. Il nuovo orario dovrebbe partire dopo Pasqua, ma il rischio è che a breve si possa arrivare addirittura alla soppressione.

Insomma dopo la lunga querelle con Giancarlo Magalli ai tempi dei “Fatti Vostri” su Rai2, la carriere televisiva della Volpe sembra proprio non decollare. Chissà che in futuro possa esserci un altro reality, visto comunque il buon successo ottenuto nella casa più spiata d’Italia.