Whatsapp, è ufficiale: arriva una funzione molto attesa

Ormai è ufficiale l’arrivo di una funzione su Whatsapp che molti utenti aspettavano ormai da tempo: di cosa si tratta

Whatsapp ha ufficializzato ciò che gli utenti si aspettavano da diverso tempo: rendere disponibili le chiamate e videochiamate sulla versione dell’app per pc. La funzione ora è arriva per le conversazioni a due, ma in futuro sarà estesa ai gruppi. La decisione di accelerare in tal senso è dovuta anche al periodo in cui viviamo che ha portato ad un incremento sostanziale del lavoro da casa.

Whatsapp, come funzioneranno chiamate e videochiamate sul pc

Le chiamate sono state realizzate per funzionare sia in orizzontale che verticale. Ricordiamo che non si tratta di Whatsapp Web, ma la vera e propria applicazione per Windows e Mac. Per fare il download basta cliccare qui, per poi decidere il file adatto in base al proprio sistema operativo. L’operazione richiede pochi minuti.

“Nell’ultimo anno abbiamo visto un forte incremento delle chiamate su WhatsApp, spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Siccome molte persone sono ancora lontane dai propri cari ed altri si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a dispetto del dispositivo utilizzato o dal luogo in cui si è”. Queste le parole dell’azienda.