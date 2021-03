Uomini e Donne, oggi nuovi colpi di scena: il motivo di un abbandono

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di “Uomini e Donne” in onda questo pomeriggio. Una coppia del Trono Over andrà via

“Uomini e Donne” ritorna oggi pomeriggio ad allietare il folto pubblico da anni appassionato al programma condotto ed ideato da Maria De Filippi. Non mancheranno come sempre colpi di scena che terranno incollati davanti al televisore il pubblico italiano.

La puntata interrotta nella giornata di ieri, lunedì 22 marzo, dovrebbe ripartire oggi con la decisione di Sabina Ricci e Claudio Cervoni. Questi ultimi due decideranno di lasciare a sorpresa il Trono Over. Una scelta che lascerà tutti sopresi, in primis la De Filippi la quale sottolineerà il fatto che si tratti di un fuoriprogramma. Difatti la produzione non era al corrente di questo nuovo abbandono nel Trono Over.

Intanto il Cavaliere siciliano, Gero Natale, il quale aveva riscosso tantissimo successo grazie ai suoi modi da uomo misterioso e intraprendente tanto da conquistare l’interessa di più donne, tra cui la Tronista Samantha Curcio, ha deciso di abbandonare il dating show. Il Cavaliere del Trono Over ha dichiarato di aver maturato questa decisione in quanto abbia bisogno di ritrovare e riacquistare la fiducia di se stesso prima di potersi mettere seriamente in gioco.

Il siciliano nel corso della sua esperienza a “Uomini e Donne”, aveva già più volte avanzato l’idea di abbandonare il programma, ma la nuova frequentazione con la Curcio sembrava poter gettare le basi per una nuova ripartenza di Gero nel dating show.

Sabina Ricci e Claudio Cervoni lasciano “Uomini e Donne” ma motivano la propria decisione

Nell’appuntamento di oggi, martedì 23 marzo, con il dating show “Uomini e Donne”, Sabina Ricci e Claudio Cervoni al centro dello studio decideranno di lasciare il programma. I due spinti dall’opinionista Gianni Sperti il quale chiederà come stanno andando le cose tra loro, annunceranno a sorpresa un’importante decisione e i motivi.

Claudio dopo la domanda dell’opinionista racconterà che per motivi lavorativi a breve dovrà lasciare Roma e a sorpresa chiederà a Sabina di seguirlo. A questo punto i due si diranno presi l’uno dall’altra e pronti a lasciare il programma per continuare fuori la loro conoscenza. Alla dolcissima Maria De Filippi, sorpresa quanto il pubblico, non resterà accettare la decisione.

I due lasceranno il dating show dove si sono conosciuti con tanto di petali rossi scaturendo tantissima emozione. Lo stesso Gianni Sperti, emozionato dal romanticissimo momento, ammetterà di essersi sbagliato sui due avendo più volte tratto conclusione affrettate.

Oltre al momento romantico nella puntata odierna di “Uomini e Donne” non dovrebbero mancare momenti di tensione con al centro dello studio il tronista Giacomo Czerny. Questo ultimo discuterà con Carolina la quale chiederà spiegazioni sull’estera che il giovane tronista ha fatto con altre due corteggiatrici.