Serie A, clamoroso ribaltone in panchina: si è dimesso e a breve dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale.

Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. A lanciare la clamorosa indiscrezione è proprio in questi istanti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana avrebbe rassegnato le dimissioni dopo il ko interno contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. A breve il tutto dovrebbe essere ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale della società viola, ma si parla con insistenza di un ritorno di Beppe Iachini.

La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque gare di Serie A e adesso occupa addirittura la quattordicesima posizione in classifica con appena 29 punti. Tra due settimane, Ribery e compagni faranno visita al Genoa in un match importantissimo in chiave salvezza, ma lo faranno senza Cesare Prandelli in panchina.