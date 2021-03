Serena Grandi oggi compie gli anni e per l’occasione abbiamo deciso di riproporre un episodio che ha segnato la sua vita.

Serena Grandi oggi compie 63 anni. L’attrice bolognese, famosissima per le interpretazioni in film con Paolo Villaggio, Alvaro Vitali ma anche protagonista dei film del noto regista Tinto Brass, tempo fa denunciò di essere stata vittima di molestie da parte di un prete.

Quando rilasciò queste dichiarazioni che spiazzarono l’intero pubblico, l’attrice 63enne era ospite a Mattino 5. “Avevo circa di 7 o 8 anni e stavamo facendo catechismo. Eravamo io, una mia amichetta e il prete. Lui insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo. Ci prendeva dalla testa e ci costringeva a baciarci, ci prendeva per mano, ci accarezzava”. Questi episodi hanno segnato l’infanzia di Serena Grandi.

Serena Grandi compie gli anni, quelle molestie e il ricordo da brividi

Sicuramente non era un gioco infantile quello che faceva attuare il prete, se così bisogna continuare a chiamarlo. Per lei e la sua amica di allora fu un episodio che segnò le loro vite. Da quel momento l’attrice non mise più piede nella casa del Signore.

“Non voglio sentire i preti, non voglio andare a Messa, non ci credo quando fanno i loro discorsi lunghissimi che annoiano e basta quando la realtà è un’altra”. All’epoca, quando lei non era altro che una bambina, sembrava tutto un gioco ma lei capì che nel suo infantilismo c’era un po’ di sporcizia nelle richieste del prete. “Se io lo ricordo con un fremito vuol dire che non lo sentivo normale”, chiosa Serena.