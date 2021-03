Royal Family, grave perdita per Harry e Meghan: sempre più isolati. La distanza con Londra e Buckingham Palace sembra allungarsi ogni giorno di più

La situazione all’interno della Royal Family continua ad essere piuttosto complessa. Dopo l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey qualcosa si è rotto con Buckingham Palace. Le accuse di razzismo e pressione psicologica nei confronti della duchessa del Sussex ha acuito una distanza presente sin dai primi giorni a palazzo. Il rapporto tra la Markle e la famiglia di Harry non è mai sbocciato, a differenza di quanto avvenuto ad esempio con Kate Middleton, compagna del principe William.

Ora arriva un’altra notizia che potrebbe allontanare ancora di più i protagonisti. Harry e Meghan hanno perso infatti il loro braccio destro a Los Angeles. Catherine St Laurent si è dimessa dopo meno di un anno. Era il “capo del personale” e direttore esecutivo di Archewell, la loro nuova organizzazione no-profit, fondata nell’aprile del 2020.

La coppia l’aveva definita una “risorsa incredibile” al momento della presentazione dell’iniziativa benefica e si erano detti entusiasti di averla nel loto team. Proprio ieri, però, la manager canadese, che ha lavorato in passato anche per la Bill e Melinda Gates Foundation, ha deciso di abbandonare il proprio ruolo. In realtà manterrà un rapporto di “consulenza” esterno, per assistere lo sviluppo che verrà ora affidato all’attuale responsabile delle comunicazioni della coppia nel Regno Unito, James Holt.

Holt non dovrebbe essere sostituito, lasciando quindi il duca e la duchessa del Sussex senza una rappresentanza ufficiale in Gran Bretagna. Un allontanamento ulteriore da una realtà che li vede sempre meno coinvolti.

Un membro della famiglia reale ha espresso sorpresa per la partenza della signorina St Laurent, confessando al Daily Mail: “Era un punto di riferimento enorme per loro. Sarà una grave perdita”.

Harry e Meghan non sono stati “fortunati” in questo periodo per quanto riguarda il proprio staff. Basti considerare che nell’ultimo periodo hanno dovuto rinunciare a due assistenti legali e altro personale chiave del loro ufficio privato.

In queste settimane Buckingham Palace ha lanciato un’indagine sulle dichiarazioni dell’ex responsabile della comunicazione di Harry e Meghan, sostenendo che la duchessa del Sussex avrebbe bullizzato diverse donne del suo staff, costringendone almeno due a dimettersi. In attesa di conferme sembra davvero un modo per allontanare l’attenzione dalle polemiche interne. Una contro offensiva per ripulire l’immagine di Londra e della Royal Family.