Principe Harry, scelto il nuovo lavoro: cosa farà da oggi

Sembrerebbe che il Principe Harry si sia rifatto da capo una vita, trovando anche un nuovo lavoro non da reale inglese

Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi, il Principe Harry avrebbe accettato un nuovo incarico tutt’altro che reale. Su Just Jared, infatti è apparsa la notizia di un probabile lavoro alla BetterUp Inc, una startup della Silicon Valley. La vita americana sta piacendo al duca del Sussex che, dopo aver rinunciato agli incarichi reali, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco.

In particolare modo, l’incarico che spetterebbe ad Harry sarebbe quello di chief impact officer. Secondo il portale inglese, questo sarebbe il contenuto di un’email scambiata con il Wall Street Journal: “Intendo contribuire a creare un impatto nella vita delle persone. Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a 360°”.

Principe Harry, nuova vita e nuovo lavoro: la vita da reale gli era stretta

Una volta arrivati in California, i duchi del Sussex hanno voltato pagina: con la vita reale hanno chiuso definitivamente e l’hanno palesato più volte. Nonostante le avversità provenienti dal loro addio alla Royal Family, la coppia con il piccolo Archie e la piccola in arrivo si è ritagliata il proprio spazio di normalità. A partire da un nuovo lavoro che darà la possibilità ad Harry di mettersi in gioco anche negli Stati Uniti.

I problemi sicuramente non sono finiti qui, visto che l’intervista ad Oprah Winfrey sta creando effetti disastrosi anche con il fratello William. Adesso che è trapelata la notizia di una possibile messa in onda delle scene inedite dell’intervista, nessuno più dorme sonni tranquilli.