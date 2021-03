Netflix annuncia il cast di una serie attesissima: tanti i volti noti

Finalmente ci siamo. Netflix ha annunciato il cast di una delle serie TV più attese del 2021: ecco tutti i nomi

Il 2021 prosegue nel migliore dei modi per Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha già annunciato tantissimi nuovi film e serie TV originali che presto andranno ad arricchire ancor di più un catalogo già molto vasto. Gli utenti non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di poter godere di tutte le nuove aggiunte.

Tra queste, c’è la seconda stagione di una serie attesissima: The Witcher 2. Tratta dall’omonima fortunata saga videoludica e dai romanzi di Andrzej Sapkowski, racconta le gesta di una famiglia e del suo destino, con la storia intrecciata di tre individui nel vasto mondo de Il Continente. Ecco tutti i nomi che entreranno a far parte dello show e la sinossi della stagione 2.

Netflix, ecco il cast di The Witcher 2

Manca sempre meno al lancio ufficiale di The Witcher 2, prosieguo di una delle saghe più amate di sempre. Torneranno ovviamente i grandi protagonisti della stagione 1, tra cui Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Baye, Myanna Buring e Tom Canton. Insieme a loro, però, ci sono diversi volti nuovi che andranno ad interpretare i nuovi personaggi. Oltre ai già annunciati – tra gli altri – Yasen Atour, Agnes Born e Paul Bullion, arrivano anche Adjoa Andoh (già visto in Bridgerton), Cassie Clare, Liz Carr, Graham McTavish, Kevin Doyle, Simon Callo e Chris Fulton.

La stagione 2 partirà con Geralt di Rivia che porta Ciri nella sua casa d’infanzia. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori dalle mura del Continente, Geralt deve proteggere la ragazza dal potere dentro di sé.