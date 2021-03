MotoGP, Marquez non ce la fa, non correrà in Qatar: il motivo. Lo spagnolo risultava tra gli iscritti nella lista per il primo Gran Premio della stagione

C’era grande attesa per vederlo di nuovo all’opera su una MotoGP. Gli appassionati dovranno però aspettare ancora per assistere al rientro di Marc Marquez. Lo spagnolo non sarà presente al Gran Premio del Qatar, in programma il prossimo 28 marzo sul circuito di Losail. Il primo appuntamento del 2021 non riguarderà l’otto volte campione del mondo, ancora alle prese con il complicato recupero dall’operazione all’omero del braccio destro. Una calcificazione resa ancor più dura dal rientro affrettato della scorsa estate e dalle tre operazioni richieste dalla rottura della placca. Dal 19 luglio 2020, giorno dell’incidente a Jerez, sono ormai passati otto mesi, non ancora sufficienti per rimetterlo in condizione di gareggiare.

MotoGP, Marquez non correrà in Qatar: il braccio destro non è ancora pronto

Le speranze di rivederlo in pista subito all’inizio di questo 2021 erano salite quando la Honda HRC lo aveva inserito due settimane fa nella “Entry List” del GP del Qatar. Una mossa precauzionale in attesa di capire il da farsi che ora appare più chiaro. Marc Marquez ha twittato nelle ultime ore la notizia della sua assenza a Losail, motivando il tutto con una presa di decisione seguita all’ultimo consulto medico.

“Dopo l’ultimo controllo mi hanno consigliato di non partecipare alle due gare del Qatar quindi continueremo con il recupero per tornare a gareggiare il prima possibile!“, scrive il campione. Un ulteriore check fisico verrà effettuato il prossimo 12 aprile, per capire se Marquez potrà tornare a gareggiare a Portimao (GP Portogallo il 18 aprile).

Nel frattempo il Motomondiale vivrà senza il suo protagonista principe una doppia tappa a Losail tra il 28 marzo e il 4 aprile, per capire chi sarà il favorito per questo 2021.