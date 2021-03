Meteo: ancora freddo e maltempo, ma sta per finire

Meteo | Ancora maltempo e freddo invernale che, però, è in attenuazione e pronto a lasciare spazio ad un clima primaverile

Quest’oggi le condizioni meteorologiche presenteranno ancora un tempo dal carattere invernale. Oltre a nuvole e piogge sulle regioni centrali adriatiche e del Sud, vi saranno nevicate sulle zone appenniniche. Le temperature saranno ancora al di sotto della media stagionale.

Nel dettaglio, avremo prevalenza di bel tempo al Nord, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Piogge su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Nuvole altrove. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per venti forti di burrasca su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Attesa per domani un’alternanza tra sole e nuvole in Abruzzo, Molise e sulle regioni del Sud. La situazione meteorologica cambierà solo a partire dalla seconda parte della settimana quando ritornerà l’alta pressione e potremo godere di giornate stabili e soleggiate. Anche le temperature saliranno, tornando in linea con le medie stagionali.

Temperature minime e massime

Aosta 1/14

Torino 1/14

Milano 2/14

Trento 0/14

Bolzano 1/15

Venezia 4/12

Trieste 3/11

Genova 8/13

Bologna 2/14

Firenze 3/15

Ancona 4/10

Perugia 0/9

Roma 3/13

L’Aquila -2/6

Pescara 6/10

Campobasso 0/4

Napoli 2/11

Bari 5/9

Potenza -1/3

Catanzaro 2/9

Palermo 9/11

Cagliari 6/16