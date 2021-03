Lutto nel basket: è morto Elgin Baylor, vera e propria leggenda dei Lakers, come annunciato dallo stesso club di NBA.

Lutto improvviso nel mondo del basket. All’età di 86 anni si è spento Elgin Baylor, ex leggenda dei Los Angeles Lakers con cui ha giocator per quattordici anni di fila, precisamente dal 1958 al 1971.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club di NBA: “L’ex giocatore dei Lakers e Hall of Famer Elgin Baylor è passato a miglior vita per cause naturali oggi a Los Angeles all’età di 86 anni circondato dalla moglie Elaine e dalla figlia Krystal. Nato il 16 settembre del 1934 a Washington Baylor ha giocato una stagione nel College di Idaho prima di trasferirsi nell’università di Seattle, dove ha guidato il team al suo primo titolo NCAA prima di trasferirsi ai Minneapolis Lakers nel 1958. Come rookie la sua media fu di 24.9 punti, 15 rimbalzi e 4.1 assist e gli valse il premio di Rookie dell’anno. Introdotto nella Hall of Fame nel 1977 la maglia numero 22 di Baylor era stata ritirata dai Lakers il 3 novembre 1983 e una statua in suo onore gli era stata intitolata allo Staples Center il 6 aprile 2018“.