Italia’s Got Talent: salta la finale a causa del Covid-19!

Brutta notizia ad Italia’s Got Talent, sarà costretta a non partecipare proprio all’ultima serata, quella della finale, a causa Covid-19

È la diretta interessata ad annunciare che il Covid-19 le impedire di essere alla finale di Italia’s Got Talent dopo 5 anni di conduzione. Lodovica Comello ha fatto un tampone con esito positivo che la costringe alla quarantena e che, quindi, non potrà regalarle la gioia della serata finale prevista per domani, giovedì 24 marzo.

“Buongiorno a tutti, sono qui per dare un annuncio amaro. Ho aspettato fino all’ultimo, per la speranza che la situazione cambiasse, ma per la serie ‘mai ‘na gioia’ e ‘la vita mi sorride’, giorni fa sono risultata positiva al Covid-19”, ha spiegato Lodovica Comello.