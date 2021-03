Ilary Blasi, il risveglio è amaro: nuova ‘batosta’ per la conduttrice

Nuova ‘batosta’ per Ilary Blasi e l’ “Isola dei Famosi”. Più seguita rispetto al penultimo appuntamento ma comunque battuta

Dopo i dati scoraggianti registrati con il penultimo appuntamento dell’ “Isola dei Famosi”, l’amatissimo programma che vede quest’anno al timone la conduttrice romana Ilary Blasi, nella serata di ieri ha finalmente ottenuto risultati più incoraggianti.

Difatti, nel corso della terza puntata l’ “Isola dei Famosi” ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.427.000 telespettatori raggiungendo uno share pari a 19,76%. Tantissimi colpi di scena hanno interessato i concorrenti del reality ed il pubblico da casa.

Al fianco della Blasi è finalmente arrivata anche la simpaticissima Elettra Lamborghini risultata negativa al suo ultimo tampone. La cantante, come è noto, nelle prime due puntate dell’Isola si è collegata da casa con il programma a causa della sua positività al Covid-19.

Dunque il trio di opinionisti pensati e voluti da Ilary Blasi si è finalmente riunito negli studi di Mediaset. Anche nel corso della terza puntata non sono mancate le gaffe della bellissima Ilary che subito dopo il suo debutto con la quindicesima edizione dell’Isola ha già ottenuto il primo Tapiro della stagione.

Ma nonostante gli ascolti abbiano visto un rialzo nelle serata di ieri, l’amatissima conduttrice è stata battuta dal terzo appuntamento di Màkari, la miniserie televisiva italiana, basata sui racconti e romanzi di Gaetano Savatteri aventi per protagonista il giornalista e investigatore Saverio, in onda su Rai Uno. Questa ha ottenuto il 26,48% di share con il doppio quasi dei telespettatori rispetto all’Isola: 6.389.000.

La bellissima Ilary Blasi ha commesso un’altra delle sue gaffe insieme a Tommaso Zorzi

Nel corso della terza puntata dell’Isola andata in onda ieri sera, lunedì 22 marzo, la simpaticissima Ilary Blasi ha commesso un’altra delle sue gaffe. Dopo aver richiamato all’attenzione l’opinionista nonché ex gieffino Tommaso Zorzi il quale ha rischiato di svelare ai naufraghi l’esistenza di “Parasite Island”, è stata proprio lei a commettere l’errore.

Nel corso di un collegamento con i naufraghi la conduttrice ha spoilerato tutto tappandosi poi la bocca con le mani. Ma fortunatamente sembrerebbe proprio che i naufraghi non abbiano capito niente!

Ad essere eliminato dal gioco Akash Kumar. Questo ultimo invitato dalla Blasi a continuare il suo percorso da naufrago su “Parasite Island” è stato fermissimo sulla sua decisione: “Ti ringrazio ma voglio tornare a casa. La mia Isola l’ho già vinta”. La amatissima conduttrice non sembrerebbe aver preso bene la scelta del modello. Difatti la Blasi dopo i molteplici inviti a non abbandonare il gioco, con una risposta secca gli ha detto di raccogliere il suo sacchetto e di tornare in Italia.