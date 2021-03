GF Vip 2021, spunta una candidatura pesante: è una nuova concorrente?

GF Vip 2021, spunta una candidatura pesante in vista della prossima edizione per il reality: una concorrente che conosce bene la casa



Se ora tutta l’attenzione di chi ama i reality è concentrata sull’Isola dei Famosi, sotto banco sono già cominciate le manovre per il Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini, non appena ha chiuso la mastodontica edizione vinta da Tommaso Zorzi, ha già avanzato la sua candidatura per andare avanti e fatto alcuno nomi che per adesso rimangono solo desideri.

Ma intanto c’è già chi esce allo scoperto prenotandosi per un ingresso della casa da settembre, quando prenderà il via la sesta edizione, Lei è Paola Caruso, lanciata come prima storica ‘Bonas’ da Paolo Bonolis ad ‘Avanti un altro!’, ma poi protagonista in tv di diversi altri programmi.

Intervistata dal settimanale ‘Nuovo Tv’, Paola ha raccontato la sua vita attuale ma anche i suoi progetti. Negli ultimi dodici mesi, complice la pandemia e la difficile situazione nata dalla separazione da Francesco Caserta (padre di suo figlio Michelino), in tv l’abbiamo vista pochissimo. Da Milano, dove viveva prima, si è spostata in una villetta sul Lago Maggiore: paga meno, vive meglio e può curare la sua passione per i cavalli.

Ma la televisione non ha dimenticato come farla e dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e a Pechino Express (era in coppia proprio con Tommaso Zorzi) sogna una nuova avventura., Anzi, sedcondo lei le trattative per vederla al GF Vip sono molto avanzate, anche se certezze non ce ne sono. Intanto però da un paio di mesi sta frequentando il pugile Dario Socci e con lui sente di essere felice.

Grande Fratello Vip 2021, sono diversi i nomi caldi per il prossimo cast del reality di Canale 5

Se quella di Paola Caruso è una candidatura pesante, ma non certa, ci sono altri nomi che da quando di fatto sono stati aperti i casting ballano già per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei più caldi, in attesa do conferme, è quello di Raffaella Fico che tornerebbe così sul luogo del delitto. Abbiamo cominciato a conoscerla nel 2008, quando aveva vent’anni, al Grande Fratello 8 e per lei sarebbe un modo per rilanciarsi.

Alfonso Signorini ha espresso alcune idee che per ora sono sogni. Come il ritorno in un reality di Rocco Casalino, che oggi non è più il portavoce del Premier, ma anche l’arrivo di giornalisti come Attilio Romita (del Tg1) e Amedeo Goria che arriverebbe dopo l’ex moglie e la figlia. Molto forte è anche la candidatura di Andrea Iannone che era già stato cercato quest’anno. Aveva ancora in ballo la possibile squalifica per doping da parte della Wada che poi in effetti è arrivata. Per i prossimi tre anni è libero, il GF Vip potrebbe essere occasione utile al rilancio.