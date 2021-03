Fortnite, disponibile l’emote di Lara Croft: il codice per sbloccarla

Da qualche ora, è finalmente disponibile la skin di Lara Croft su Fortnite. Ecco come sbloccare con un codice anche l’emote

La nuova season di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata. I fan non stavano più nella pelle, e ora si stanno godendo tutti gli aggiornamenti ai quali Epic Games ha pensato per il maxi aggiornamento. Ovviamente, il tutto verrà rilasciato in maniera graduale e coerentemente con una storyline sempre ricca di interessanti sorprese.

Uno dei punti di forza del battle royale numero uno al mondo sono sicuramente le tantissime partnership e collaborazioni che vengono fatti con altri brand esterni, sempre molto apprezzati. Da qualche ora, è disponibile per tutti la skin di Lara Croft. All’interno del set Serie Leggende dei Videogiochi, c’è però anche una emote sbloccabile con un codice specifico. Ecco cosa bisogna fare.

Fortnite, come sbloccare l’emote di Lara Croft

In concomitanza con il lancio del Maniero Croft, nuova mappa della modalità Creative di Fortnite Capitolo 2, anche la skin dedicata a Lara Croft è finalmente disponibile. Il set Serie Leggende dei Videogiochi comprende tanti gadget esclusivi, tra cui una speciale emote dello spray. Per sbloccarla, bisogna inserire un codice specifico. Ma come fare per ottenerlo? Dovete innanzitutto visitare il portale ufficiale di Fortnite (da questo link) ed effettuare l’accesso col vostro account Epic Games.

Fatto ciò, sul lato sinistro dell’immagine troverete un campo di testo nel quale inserire il codice promozionale. Qui dovete inserire Z4A33-NLKR2-V9X34-G3682 e cliccare sul bottone Riscatta. Una volta seguiti questi semplici passaggi, vi basterà accendere la vostra console di gioco e vi spunterà una notifica di avvenuta ricezione dell’emote.