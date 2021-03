Fabrizio Corona, è arrivata la decisione ufficiale: ora si teme il peggio

Bruttissima notizia per Fabrizio Corona che, dopo 12 giorni all’ospedale di Niguarda, è stato trasferito in carcere: le ultime

Ieri sera, dopo 12 giorni nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano, Fabrizio Corona è stato trasferito nel carcere di Monza. A tal proposito, ha parlato il legale Ivano Chiesa: “Sta molto male, sono 12 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi”. Poi ha continuato: “Mi chiedo dove sia finita l’umanità in questo Paese”.

“Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle undici di sera, mai visto un trasferimento in carcere notturno in 35 anni di carriera. Se l’hanno fatto per problemi mediatici o di clamore resto ancor più interdetto”.

Fabrizio Corona, lo stato di salute

Dello state di salute di Fabrizio Corona per ciò che riguarda le ultime ora non si sa molto, ma è sicuro che si trova in condizioni precarie soprattutto a livello mentale.

La paura del legale Chiesa, ma anche della madre, è che Fabrizio possa compiere un gesto estremo che porterebbe a risvolti tragici. Di questi giorni è la lettera inviata a Massimo Giletti, in cui si dice pronto a morire per i suoi diritti qualora questi non dovessero essere rispettati. Nelle prossime ore sono attese novità in merito alla sua persona.