Covid, Ryanair annuncia: “Non chiederemo il passaporto vaccinale”

Il direttore commerciale di Ryanair ha annunciato che la sua compagnia non richiederà il passaporto vaccinale Covid per viaggiare

L’Ue si prepara all’estate e alla graduale riapertura agli spostamenti tra Paesi membri. Come già annunciato a più riprese, è in studio un passaporto vaccinale per tutti i cittadini che si sono regolarmente sottoposti alla somministrazione del farmaco anti Covid. Sul tema è intervenuto Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.

“Noi non prenderemo in considerazione eventuali decisioni sul passaporto vaccinale, e non lo richiederemo ai passeggeri per viaggiare. Si tratta di limiti che possono ostacolare la circolazione delle persone in Europa” ha spiegato McGuinness al margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate in Puglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, in studio la soluzione in pillole: ipotesi rivoluzionaria

Covid, Ryanair rilancia: dieci nuove rotte da Bari-Brindisi

Oltre al tema passaporto vaccinale Covid, il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness ha spiegato nel dettaglio come si comporrà l’offerta che prevede dieci nuove rotte per l’estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi. Ci saranno ben 4 aeromobili basati nella regione, in grado di garantire 120 posti di lavoro con 61 rotte in totale. Nei mesi più caldi, saranno attivati 8 nuovi voli da Bari per Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Muenster, Paphos e Zante.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino AstraZeneca, Fauci: “È buono, ma i dati sono fuorvianti”

A queste, vanno aggiunte 2 nuove rotte da Brindisi in direzione Madrid e Malta, con frequenze di due volte a settimana. In totale, si parla di 290 voli settimanali nella regione. Per celebrare l’occasione, la compagnia aerea low cost ha lanciato da oggi – e fino al 28 marzo – una speciale offerta di voli al costo di 19,90 euro per viaggi entro ottobre 2021.