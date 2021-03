Christian De Sica, lutto in famiglia per il celebre attore: annuncio sui social da parte del 70enne originario di Roma.

Lutto improvviso per Christian De Sica che – proprio in queste ore – ha annunciato la morte della sorella Emi De Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, Giuditta Rissone. Ecco il messaggio lasciato sui social dal celebre e amato attore romano: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà“. Emi, che si è spenta all’età di 83 anni, aveva speso gran parte della sua vita per i progetti in memoria del grandissimo padre Vittorio, tra cui il restauro e le mostre dei capolavori cinematografici e i premi De Sica.

Una scomparsa improvvisa, che ha sconvolto il mondo del cinema e non solo. Emilia De Sica, meglio nota come Emi, era particolarmente apprezzata non solo per le sue indubbie qualità artistiche, ma anche e soprattutto per il suo carattere affabile e sempre disponibile.