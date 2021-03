Calciomercato, Allegri e Sarri pronti a tornare: per loro due big di Serie A. Gli ex allenatori della Juventus hanno deciso di rimettersi in discussione nel nostro campionato

Il paradosso è che gli ultimi due vincitori dello scudetto in Serie A, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, al momento sono disoccupati. I due toscani, accomunati dal passato alla guida della Juventus, hanno raccolto il massimo prima di dedicarsi ad un anno sabbatico (per Max sono due). Un riposo per scelta in attesa di trovare una nuova sfida da abbracciare. A quanto pare il tempo dell’attesa sembra ora finito per entrambi, con la forte volontà di tornare a competere ai massimi livelli. Diverse sirene estere li hanno visti coinvolti, soprattutto provenienti da Premier e Liga, ma l’intenzione sarebbe quella di rimanere in Serie A. Anche la situazione relativa al Covid li sta coinvolgendo che forse è meglio lavorare in Italia, senza spostarsi in questi difficili momenti. Molte big del nostro campionato sono in procinto di cambiare guida tecnica e le offerte quindi non mancano.

Calciomercato, Allegri e Sarri pronti a tornare: per loro pronte Roma e Napoli

Gli incastri dovrebbero prevedere un duplice piazzamento al Centro-Sud. Allegri è il principale indiziato per prendere il posto di Fonseca alla Roma. L’allenatore portoghese non ha convinto e dopo il quinto posto dello scorso anno, con ogni probabilità anche quest’anno fallirà l’obiettivo Champions. I Friedkin hanno parlato chiaro con il General Manager Tiago Pinto: vogliono un progetto importante e un salto di qualità sotto ogni punto di vista. Tornare competitivi in Italia e in Europa, partendo proprio da un tecnico di primissimo piano. I contatti con Allegri erano già andati in scena a settembre e c’è sempre stata una disponibilità di massima da parte dell’ex juventino. Entro aprile si potrebbe chiudere un accordo scritto e iniziare a programmare la stagione che verrà, sulla base di un triennale da almeno 6 milioni di euro netti. Anche per Sarri l’attesa sembra finita. Per lui si pensa ad un grande ritorno con De Laurentiis intenzionato a riportarlo al Napoli. I tentativi con Ancelotti e Gattuso sono andati male e il patron partenopeo ha deciso di riproporre uno schema vincente che gli ha regalato in tre anni due secondi posti e il record storico di punti (91 nel 2018).