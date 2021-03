Bonus professionisti e partite Iva, cosa prevede il Dl Sostegni: tutti i dettagli

Bonus professionisti e partite Iva, cosa prevede il Decreto-Legge Sostegni? Tutti i dettagli su come far domanda e su quale sia l’importo

Il Decreto Sostegni del nuovo governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto ristori anche per professionisti e partite Iva che sono stati duramente colpiti a livello economico dall’epidemia da Covid-19.

In primis, va chiarito che il requisito per ottenere il contributo è quello di aver perso nel 2020 almeno il 30% del fatturato o corrispettivo rispetto alla media dell’anno 2019. Per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio del 2019, la perdita viene calcolata sui mesi successivi. Come già annunciato da Draghi, non vi saranno limitazioni settoriali o di classificazione Ateco.

Per far richiesta, bisognerà presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate ed indicare se sussistono i requisiti. La piattaforma per le domande sarà attiva dal 30 marzo ed i primi pagamenti avverranno l’8 aprile. Il costo di tale misure dovrebbe essere di 11 miliardi a 150 milioni di euro per il 2021.

Bonus professionisti e partite Iva,

Chi è nella prima fascia ha diritto ad un incentivo pari al 60% della differenza tra il fatturato/corrispettivo medio mensile dell’anno scorso e del 2019. La percentuale della seconda fascia è al 50%, la terza al 40%, poi 30% e 20%.

Tutti, compresi coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può superare i 150mila euro, ma non può andare nemmeno sotto i 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le imprese.

Il contributo verrà erogato tramite un bonifico bancario, ma il beneficiario potrà anche scegliere di ottenerlo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24.

