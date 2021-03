Astrazeneca, alcuni insegnanti disertano, Pagano (Gilda) a iNews24: “Noi ci vacciniamo”

“Ieri mi sono vaccinata e sto bene e nella mia scuola lo faranno tutti”, dice Antonella Pagano, responsabile della sede di Torre Annunziata (Napoli) del sindacato Gilda Unams. Negli ultimi giorni si è registrato un calo di affluenza alla vaccinazione Astrazeneca da parte del personale scolastico e universitario. Pagano, insegnante di inglese delle scuole medie all’Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio, ritiene che ci si debba vaccinare per tornare presto in aula.

Cosa spinge, secondo lei, i suoi colleghi a non presentarsi alle vaccinazioni?

“Nei giorni scorsi ci sono state notizie che li hanno intimoriti. Io ieri mi sono vaccinata e sto bene, non avuto alcun effetto collaterale, a parte un leggero mal di testa e un lieve fastidio al braccio, ma sono sintomi accettabili”;

Conosce qualche collega che invece non si presenterà o non si è presentato per la somministrazione?

“Nella mia scuola ci siamo vaccinati tutti, compreso il personale amministrativo. Mancano due persone e tra chi l’ha fatto, nessuno ha avuto problemi. Ne abbiamo parlato proprio poco fa durante il consiglio di classe e siamo tutti d’accordo che ci sottoporremo anche alla seconda dose”;

E nel sindacato?

“C’è qualche collega che ha avuto reazioni abbastanza importanti, ma forse aveva patologie pregresse e non ne era a conoscenza”;

I genitori dei suoi alunni sono favorevoli alla vaccinazione?

“Molti miei alunni e le loro famiglie sono stati contagiati. La zona di San Giovanni è stata tra le più colpite dal Covid-19. L’idea della maggior parte dei genitori è di vaccinarsi. Sanno che è importante che la scuola sia il posto più sicuro possibile. Anche perché adesso i bambini sono più colpiti rispetto a prima e possono essere il principale vettore del virus”;

Quando si potrà tornare a scuola, secondo lei?

“Per i bambini è importante la didattica in presenza. Nella nostra scuola adottiamo tutte le regole di sicurezza e gli studenti portano la mascherina. Fuori dalla scuola però, non sappiamo quello che succede. La sicurezza è importante e a scuola c’è. Fuori però, no”;

In che senso?

“All’interno della scuola siamo tranquilli. Non siamo tranquilli su ciò che fanno fuori dalla scuola, sia i genitori che i figli. Molti genitori continuano a non indossare le mascherine o (quando la scuola è stata aperta ndr.) si assembravano fuori con le mascherine abbassate. Inoltre sappiamo di bambini che restano ancora adesso fuori casa fino a tardi la sera”;

Quali norme di sicurezza avete adottato quando siete tornati in aula?

“Abbiamo distanziato i banchi, ridotto il numero degli alunni per classe, utilizzato i dispositivi di sicurezza e tutte le settimane davamo le mascherine ai bambini, inoltre utilizzavamo il gel. A fine giornata, uscivano uno per volta”;

Come procede la didattica a distanza?

“I bambini sono molto stanchi, vogliono tornare a scuola, sentono la mancanza della socialità, dell’affettività, del rapporto con gli insegnanti. Si stanno anche intristendo, non sono felici di non venire a scuola. Qualcuno ha anche pianto quando ha saputo della didattica a distanza, fanno tenerezza”;

A livello organizzativo, la situazione è migliorata?

“Molti bambini hanno difficoltà anche a collegarsi. Non tutti hanno la linea che funziona bene o i dispositivi adatti. Noi abbiamo dato tablet in comodato d’uso ma non è facile. In tanti si assentano o lasciano la lezione perché cade la connessione. Non è facile. La dad ha acuito anche le differenze tra chi possibilità economiche e chi no, o tra chi è seguito e chi no. Stiamo molto attenti a non perdere gli alunni, abbiamo anche progetti con gli educatori”;

Palmira Patrillo, presidente di Scuole aperte Campania, come riporta il quotidiano Il Mattino, ritiene che gli studenti campani siano i più penalizzati del Paese. In particolare che “dallo scorso 16 Ottobre e ad oggi, abbiamo registrato il numero di presenze complessive più basso rispetto agli altri capoluoghi italiani. La metà, ad esempio, di Milano o ad altre città del centro sud come Palermo”. È d’accordo?

“Sono d’accordo. C’è un grande assenteismo a scuola soprattutto nei quartieri periferici. Le prove Invalsi metteranno ancora più in risalto le differenze tra il Sud e il Nord, perché i nostri bambini hanno frequentato poco la scuola sia l’anno scorso, sia quest’anno”;

Com’è attualmente la situazione degli studenti diversamente abili nella sua scuola?

“I ragazzi diversamente abili sono seguiti anche nel pomeriggio dagli insegnanti di sostegno con lezioni personalizzate. Oggi un bambino ha detto: “Stiamo imparando cosa significa vivere in gabbia”;

Lei quindi, consiglierebbe o no di vaccinarsi?

“Auspico che tutti si vaccinino il più presto possibile. Io credo nel vaccino e mi auguro che sia sicuro ed efficace. Se vogliamo liberarci di questa pandemia non possiamo fare altrimenti. Ovviamente dobbiamo continuare a tenere i dispositivi di protezione e stare distanziati, anche dopo la vaccinazione”.