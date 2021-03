Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi: incredibili colpi di scena

Non mancano le anticipazioni di oggi per quanto concerne “Uomini e Donne” dove vedremo tantissimi colpi di scena e incredibili decisioni

Nuovi colpi di scena nel seguitissimo programma “Uomini e Donne” in onda oggi, lunedì 22 marzo, sull’ammiraglia Mediaset e condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Dopo la breve pausa del weekend si ritornerà sulle scene registrare lo scorso 11marzo e lasciate in sospeso nella messa in onda di venerdì 19.

Stando alle prime anticipazioni, una giovane coppia deciderà di lasciare il programma per continuare la propria conoscenza fuori dagli studi Mediaset. Ma prima di vedere tutto questo, contornato da petali rossi, la conduttrice farà scendere le scale ai tre tronisti.

Al centro dell’attenzione ancora Samantha Cruccio che proprio una settimana fa ha sorpreso il pubblico di “Uomini e Donne” mostrando il proprio interesse per Gero Natale, Cavaliere del Trono Over. La sua scelta generò non poche polemiche con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari nonché con due dei suoi corteggiatori Alessio e Ugo. Difatti questi si sono sentiti profondamente delusi dalla Cruccio la quale, nel corso della sua esperienza come Tronista, aveva sempre mostrato un grande interesse per entrambi.

Samantha dunque continuerà a concentrare le sue attenzioni su Gero che a sua volta starebbe frequentando anche Lara. Ma a sorprendere tutti questa volta sarà proprio Gero Natale il quale dopo le diverse titubanze già mostrate nel corso della sua esperienza, comunicherà oggi di voler lasciare il programma.

Samantha Cruccio dinanzi a questa decisione non reagirà proprio bene. Stessa reazione avrà anche Lara, che arrivata a “Uomini e Donne” solo per conoscere il Cavaliere del Trono Over, deciderà di andare via.

La puntata di “Uomini e Donne” che vedremo andare in onda oggi, lunedì 22 marzo, si aprirà con le scene che abbiamo visto interrompersi venerdì scorso. La dama del Trono Over, Gemma Galgani, dopo aver deciso di riprende la conoscenza con Maurizio continuerà a percorrere i suoi passi verso questa strada.

Ma a sorprendere gli appassionati del seguitissimo programma della De Filippi, oltre all’abbandono di Gero Natale il quale comunicherà di non riuscire più a frequentare gli studi Mediaset, ci sarà un’altra inaspettata decisione nel Trono Over di “Uomini e Donne”.

Difatti, come abbiamo anticipato all’inizio, ci sarà un altro abbandono del programma, ma questa volta il tutto sarà contornato da petali rossi. Saranno Sabina Ricci e Claudio Cervoni ad andare via per approfondire la propria conoscenza senza avere i riflettori puntati addosso. La coppia si dirà innamorata grazie a “Uomini e Donne” e dunque pronta a frequentarsi quotidianamente fuori dal programma.

Grande emozione in studio per questo ‘fuoriprogramma’, vedremo l’opinionista Gianni Sperti ammettere di essersi sbagliato giudicando più volte in modo ingiusto la coppia del Trono Over.