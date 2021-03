Esonero improvviso in Italia, la decisione arrivata dopo la sconfitta

Arriva l’esonero per l’allenatore dopo l’amara sconfitta subita in casa nell’ultimo turno: i dettagli

Solo due vittorie nelle ultime dieci gare, la dodicesima posizione in Serie B e la sconfitta in casa per 3-0 contro il Lecce nell’ultimo turno, hanno portato il Frosinone a sollevare Alessandro Nesta dal suo incarico. Il tecnico, che l’anno scorso ha perso la finale Play-off contro lo Spezia, lascia dopo nemmeno due stagioni. A comunicare la notizia è stato il club ciociaro sui propri profili ufficiali. A sostituirlo potrebbe essere Gian Piero Ventura che la scorsa stagione ha guidato la Salernitana.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato, Massimiliano Allegri è pronto: “A giugno torno”

Serie A, Pirlo a rischio esonero

Un altro campione del mondo del 2006 rischia l’esonero, ma stavolta parliamo di Serie A e Juventus. Andrea Pirlo infatti, dopo l’uscita in Champions League e la sconfitta casalinga contro il Benevento, rischia seriamente di andar via prima della fine della stagione. Molto dipenderà, comunque, dal derby e dal match contro il Napoli che ne segneranno inevitabilmente il destino.

LEGGI ANCHE—> Esonero Pirlo, valutazioni in casa Juventus: la situazione

La dirigenza intanto studia diversi nomi per la prossima stagione, perché in caso di esonero a stagione in corso di Pirlo, subentrerebbe un traghettatore. In primis, si valuta il ritorno di Allegri che ha glissato sulla questione. Piace anche Zidane, che però sta riprendendo in mano le redini del suo Real, e non si scarta l’ipotesi Spalletti.