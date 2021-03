Serena Rossi, grande successo per l’artista: una bellissima notizia 

Grandissimo successo per Serena Rossi, artista a 360°, è entrata nel cuore di tutti gli italiani: la Rai ha deciso di prolungare “Canzone Segreta”

Un grandissimo successo per la nuova trasmissione di Rai Uno con al timone la bellissima attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi. “Canzone Segreta”, in onda dal 12 marzo è un adattamento italiano de “La Chanson Secrète”, programma francese trasmesso da TF1.

Nella seconda serata della sua messa in onda ha visto una vittoria schiacciante contro “Ciao Darwin” in onda su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Difatti la bellissima Serena Rossi, artista a 360° ha tenuto incollati nella serata di venerdì scorso 3.984.000 telespettatori ottenendo il 17,4% di share.

Grazie al grandissimo successo la Rai starebbe puntando tutto su questo programma, che come rende noto Tv Blog, avrebbe addirittura deciso di prolungare la durata della trasmissione. Non saranno dunque 5 le puntate com’era stato inizialmente stabilito ma “Canzone Segreta” durerà una settimana in più.

Grazie allo straordinario successo Serena Rossi con “Canzone Segreta” entrerà nelle case degli italiani per una serata in più

La bellissima Serena Rossi con “Canzone Segreta” entrerà nelle case degli italiani con un appuntamento in più. La finale del programma che sta riscontrando tantissimo successo si concluderà il prossimo 23 aprile.

Tantissimi gli ospiti famosi previsti sul palco della Rossi tra cui Michele Placido, Luca Argentero e Romina Power. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 19 marzo abbiamo visto anche un simpaticissimo siparietto con Alba Parietti. Questa ultima travestita da drag queen non è stata riconosciuta da Marcella Bella.

La cantante giunta sul palco di “Canzone Segreta” ha scatenato tantissimo clamore quando ha chiesto alla talentuosa Serena Rossi: “E questa bellissima drag queen chi è?”. Insomma, l’artista napoletana non smette di stupire il pubblico italiano che ha imparato ad amarla già dai tempi di “Un Posto al Sole” dove ha lavorato per tantissimi anni assieme a suo marito Davide De Venuto.

La Rossi dopo “Canzone Segreta” sarà nuovamente impegnata sulla Rai con la seconda serie di “Mina Settembre” nelle vesti di assistente sociale pronta ad aiutare sempre chi è in difficoltà trascurando se stessa.