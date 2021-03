Scuola, studenti in piazza contro la Dad: le proteste da Milano e Roma

Continuano le proteste contro la scuola in Dad. Infatti nella prima domenica di primavera, studenti, insegnati e genitori sono scesi in piazza.

Una prima domenica di primavera movimentata per gli studenti italiani, con proteste contro la scuola in Dad. La didattica a distanza, infatti, è stata una delle misure necessarie per fermare la corsa della variante inglese tra la fascia più giovanile della popolazione. Dall’altra parte però sono diverse le problematiche sollevate dagli studenti, che la stanno adottando oramai da due anni ed adesso non ce la fanno più.

Sono ben 34 le città che hanno raccolto la l’appello della Rete Scuola per chiedere il ritorno in aula. Così nonostante le restrizioni, gli studenti hanno deciso di protestare in piazza, creando distese di zaini e cartelle, accompagnati dal suono della campanella. Una protesta che ha trovato l’appoggio non solo degli insegnanti, ma anche dei genitori degli studenti stessi. Andiamo quindi a vedere le proteste che hanno caratterizzato la prima domenica di primavera.

Scuola, le proteste degli studenti contro la Dad: 34 città raccolgono l’appello

Sono tantissime quindi le proteste degli studenti sulla scuola a distanza. Come abbiamo affermato in precedenza, ben 34 città hanno raccolto l’appello. A Milano la manifestazione è andata in scena a Piazza Duomo dove hanno manifestato non solo gli studenti di medie e superiori, ma anche i bambini delle elementari accompagnati dai genitori. Sono diversi gli slogan portati durante le proteste. Tra i più noti troviamo “non possiamo più aspettare, la campanella deve suonare” e “basta Dad“.

Mentre invece a Roma la protesta si è svolta a Piazza del Popolo. Per quanto riguarda Trieste gli studenti hanno deciso di sfilare a Piazza Unità d’Italia. Tra i grandi striscioni che spuntavano troviamo “La salute parte dalla scuola” e tanti palloncini bianchi, inoltre tra gli slogan era presente anche la scritta “La scuola si fa in presenza. Per dare supporto ai propri figli, non sono pochi i papà e le mamme che non hanno avuto paura di scendere in piazza, appoggiando la protesta contro la didattica a distanza.