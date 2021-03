Sara Tommasi festeggia il suo grande giorno che però non è come se lo sarebbe immaginato. Scopriamo il motivo.

Sara Tommasi ha coronato il sogno di ogni donna e in modo particolare il suo, ossia quello di sposarsi con l’uomo della sua vita. Il fortunato è Antonio Orso il quale oggi ha promesso amore eterno alla showgirl. Sara e Antonio hanno festeggiato questo giorno importante con una cerimonia molto intima in compagnia di parenti e amici.

“Nel borgo medioevale di Massa Martana, io e Sara ci sposiamo, con rito civile nel pieno rispetto delle norme Covid”, aveva scritto Orso sul suo profilo Instagram. I festeggiamenti, a causa delle restrizioni, “non è come l’avevano immaginato, ossia un bel pranzo nunziale e una grande festa con i loro cari e amici a cui vogliono bene”.

Sara Tommasi si sposa, felicità ma non solo: “Non è come lo immaginavo”

Il matrimonio si è tenuto nella giornata di domenica 21 marzo, esattamente il primo giorno di primavera. In questo giorno indimenticabile la coppia si è detta il fatidico sì e le immagini scattate subito fuori dal municipio di Massa Martana ne sono la conferma.

Sara Tommasi e Antonio Orso si sono spostati in un romantico resort con piscina per concedersi qualche ora di relax e una cena a lume di candela. Inoltre, al posto della tradizionale torta di nozze la coppia ha optato per un piccolo dessert simbolico in attesa dei festeggiamenti allargati, pandemia permettendo.