Regina Elisabetta, decisione storica: nuovo arrivo nella Royal Family

Arriva una storica decisione per la Royal Family, con la Regina Elisabetta pronta ad accogliere un nuovo arrivato: grande stupore in Gran Bretagna.

Buckingham Palace è pronta a rispondere alle accuse di razzismo lanciate da Harry e Meghan. Infatti la Regina Elisabetta ha preso una decisione storica per quanto riguarda il Regno, nominando un upercommissario per la diversità. Infatti l’obiettivo della Royal Family è quello di modernizzare la Corona, una scelta del tutto inedita nella storia della Monarchia inglese. Inoltre questo appare un grande messaggio di sostegno nei confronti delle minoranze, rispecchiando quindi una società britannica sempre più multietnica e diversa.

La decisione, infatti, non riguarda solo Buckingham Palace. Il supercommissario arriverà anche a Clarence House, casa dell’erede al trono Carlo, ed a Kensington Palace, dove vivono William e Kate. Proprio tutti i componenti della Famiglia Reale sono pronti ad aprire i loro orizzonti, mettendo così una pietra sopra le accuse di razzismo. Quindi già nelle prossime settimane i funzionari di tutti e tre i palazzi parteciperanno a delle lezioni per migliorare l’approccio nei confronti delle minoranze etniche, disabili ed alle comunità gay e trans.

Regina Elisabetta, una decisione per migliorare: arriva la risposta alle accuse di razzismo

La questione del razzismo a corte è stata presa sul serio da tutta la Royal Family, che adesso prende una decisione importantissima per aprire i propri orizzonti. Infatti hanno bruciato e non poco le parole di Harry e Meghan durante l’intervista da Oprah Winfrey, secondo il quale un membro della famiglia avrebbe fatto delle domande sul colore della pelle del primogenito Archie. Stando alle indiscrezioni nè la Regina nè Filippo avrebbero rivolto tale domanda a Meghan. Secondo la Markle, però, ad Archie non sarebbe affidato il titolo da principe per il colore della pelle. Ma la verità la si saprà solamente quando Carlo prenderà il trono.

Inoltre Harry avrebbe anche stuzzicato il fratello, William, affermando di essere intrappolato nel sistema. Nonostante ciò non è mancata la risposta di William che ha ricordato di non vivere in una famiglia razzista. Una risposta concreta è arrivata da Kate che ha partecipato alla veglia non autorizzata in memoria di Sarah Everard, la donna uccisa a Londra mentre rientrava a casa la sera. Intanto però cresce il dibattito in Gran Bretagna, con gli esperti che vedono un William infuriato con il fratello per non rispettare la figura della Regina.