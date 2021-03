Netflix, accordo con una delle influencer più amate d’Italia: l’indiscrezione

Grandissima notizia annunciata in anteprima da Giornalettismo: la star dei social network italiana sbarca su Netflix

Continuano ad arrivare novità su Netflix. Il 2021 è iniziato col botto per la piattaforma streaming numero uno al mondo che, oltre alle tantissime nuove serie TV e film originali, ha già introdotto diverse feature utili e che rendono l’intera esperienza visiva ancor più godibile ed immersiva.

Giornalettismo.com ha rivelato in anteprima una grossa nuova produzione del colosso americano che sicuramente farà molto piacere soprattutto agli utenti italiani. Sono infatti iniziate le riprese con protagonista una delle star più amate sui social network: Benedetta Rossi. La cuoca “fatta in casa” avrà presto il suo personale show, nel quale potrà mostrare agli abbonati tutte le migliori ricette.

Netflix, arriva lo show con Benedetta Rossi

La notizia è stata rivelata in anteprima da Giornalettismo.com: Benedetta Rossi ha raggiunto l’accordo con Netflix per la produzione originale di uno show. Volto amatissimo in tutta Italia e tra le influencer con i numeri maggiori da Nord a Sud, potrà presto allargare il suo pubblico anche alla piattaforma di streaming. Come da sempre accade, la cuoca è molto riservata e non ha ancora rivelato nulla in maniera ufficiale.

La semplicità della sua cucina continua a conquistare tutti, e ora potrà allargarsi anche al mercato estero. Come specifica Giornalettismo.com, già in questi giorni sono iniziate le prime riprese di un progetto al momento top secret. Maggiori novità arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane, in attesa di capire quando lo show sbarcherà ufficialmente nel catalogo di Netflix.